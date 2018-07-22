محافظ بني سويف يفتتح 7 مدارس بتكلفة 32 مليون جنيه بمركزي ببا والفشن (صور)

افتتح المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأحد 7 مدارس في مختلف المراحل التعليمية "ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام" بقرى مركزي الفشن وببا، جنوب المحافظة، نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، تنوعت ما بين "إنشاء جديد وتوسعات وإحلال جزئي" وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون و577 ألف جنيه.



جاء ذلك خلال جولة له بمركزي ببا والفشن جنوب المحافظة، لتفقد وإفتتاح عددًا من المشروعات الخدمية، رافقه خلالها، كل من: النواب جمال هندي وعلي أبو دولة وعبدالله مبروك وميرفت ميشيل هشام سليم، أعضاء مجلس النواب عن دائرتي الفشن وببا واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، وعادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الفشن وأحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة ببا، ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس عمر عبداللطيف، مدير عام الأبنية التعليمية.



وأكدت المحافظة، فى بيان لها، أن المحافظ أفتتح بمركز ومدينة الفشن مدرسة السيدة فاطمة الزهراء الإبتدائية بقرية الفنت الشرقية توسعات" بتكلفة بلغت 5 مليون و658 ألف جنيه ومدرسة الشهيد محمد أحمد على صبرة الإعدادية المشتركة "إحلال جزئي" بتكلفة بلغت 4 مليون و597 ألف جنيه والمدرسة الإبتدائية "توسعات" بقرية البرقي بتكلفة 4 مليون و537 ألف جنيه.



كما افتتح المحافظ بمركز ومدينة ببا مدرسة الشهيد خالد مصطفى الإبتدائية بنات "إحلال جزئي" بمدينة ببا بتكلفة 2 مليون و491 ألف جنيه والمدرسة الإبتدائية بنين "توسعات" بقرية بني قاسم بتكلفة 2 مليون و789 ألف جنيه ومدرسة قرية عقبة بن نافع للتعليم الأساسي "إنشاء جديد" بتكلفة 6 ملايين و305 ألف جنيه ومدرسة أم القرى الثانوية المشتركة "إنشاء جديد" بقرية طنسا بني مالو، بتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه.