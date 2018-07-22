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القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:12 م
القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية
القبض على تشكيل عصابي
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محمد رجب - دينا حسن
 
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.

جاء ذلك بناءا على معلومات ورودت لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث أول الرمل مفادها قيام "ع.م.ع" 38 سنة، ميكانيكى.

كما تم ضبط "ر.م.ا" 29 سنة نجار مسلح، "ر.م.ا" 29 سنة، سائق، بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب عدد"5 "حوادث سرقة سيارات وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
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