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أسعار الطوب اليوم الأحد 22-7-2018 في محافظة المنيا

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:12 م
أسعار الطوب اليوم الأحد 22-7-2018 في محافظة المنيا
أسعار الأسمنت اليوم
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احمد الخميسى
 
شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة المنيا، استقرارًا في اسعار الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة أسمنت أسيوط 830 جنيها للطن، كما سجل متوسط سعر الطن في شركة أسيك المنيا 760 جنيها.

وسجل متوسط سعر الطن بشركة العربية للأسمنت 803 جنيهات،"أسمنت حلوان" 780 جنيها للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 740 جنيها للطن.

كما بلغ متوسط سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت 783 جنيها، فيما سجل سعر متوسط الطن بشركة جنوب الوادي للأسمنت 745 جنيها، وسجل متوسط سعر الطن بشركة بورتلاند طرة للأسمنت 780 جنيها.
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