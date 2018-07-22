ليفربول يرفض طلبا غريبا لمحمد صلاح

رفض مدرب اللياقة البدنية بنادي ليفربول الإنجليزي طلب محمد صلاح نجم الفريق بإجراء اختبار "اللاكتات" مرتين وهو يعد من الاختبارات القاسية.





ويتم عبر حساب اختبار اللاكتات حساب نسبة اللاكتات في الجسم لمعرفة مدى بُعد اللاعب عن مستوى اللياقة المثالية ويستلزم جهدًا مضاعفًا خلال التدريب كي ينتج الجسم مادة اللاكتات، وهي مادة حمضية في طبيعتها، تساعد على تفكك "الجلوكوز".





وانسحب جروجيتش زميل محمد صلاح من وسط الاختبار الذي يجريه اللاعبون عبر سلسلة من التدريبات المرهقة فيما طلب محمد صلاح إعادته وهو ما رفضه مدرب اللياقة البدنية والأحمال.











