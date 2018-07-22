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بث مباشر.. الإسماعيلي والصفاقسي اليوم 22-7-2018

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:58 ص
بث مباشر.. الإسماعيلي والصفاقسي اليوم 22-7-2018
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي، خدمة مشاهدة مباراة الاسماعيلي والصفاقسي في بث مباشر، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الاحد 22-7-2017 في دورة صلالة الودية، بث مباشر مشاهدة مباراة الاسماعيلي والصفاقسي ، يلا شوت مشاهدة مباراة الاسماعيلي والصفاقسي.


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مشاهدة مباراة الاسماعيلي والصفاقسي



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