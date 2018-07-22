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'القومي لأسر الشهداء' يهنيء السيسي بمناسبة ذكرى 23 يوليو

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:54 ص
'القومي لأسر الشهداء' يهنيء السيسي بمناسبة ذكرى 23 يوليو
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
قدم اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو.

وقال أمين عام المجلس في تهنئته: "تلك المناسبة العزيزة على قلوب المصريين جميعًا، كانت الأساس لبناء الدولة، والقضاء على الاستعمار والإقطاع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة دولة ديمقراطية".

وأضاف: "أسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وأن يعم الخير والرخاء على شعبها الأبي، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي".
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