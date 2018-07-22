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ضبط عامل لابتزازه معلمة إماراتية عبر "واتس آب" بالشرقية

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:55 ص
ضبط عامل لابتزازه معلمة إماراتية عبر واتس آب بالشرقية
ابتزاز سيدة - ارشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط عامل، من قرية "البيروم" التابعة لدائرة مركز فاقوس؛ على خلفية اتهامه بتهديد سيدة إمارتية بشر صور شخصية لها عبر تطبيق "واتس آب".

وضبط "هاني.م.ي" 41 سنة، مُقيم بقرية "البيروم"؛ لقيامه بابتزاز مُدرسة إماراتية، ومطالبتها بدفع 10000 جنيه، نظير عدم نشر صور خاصة بها عبر متطبيق "واتس آب".

وتبين من التحريات قيام المتهم بتهديدها؛ بغرض الانتقام منها لإنهاء عمله بدولة الإمارات، بعدما نشآت علاقة صداقة بينهما، حيث كان يعمل معاها حارس أمن وهي مُدرسة بالمدرسة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6292 إداري فاقوس لسنة 2018.
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