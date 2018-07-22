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رئيس نابولي يتهم ماوريسيو ساري بتفكيك الفريق

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:53 ص
رئيس نابولي يتهم ماوريسيو ساري بتفكيك الفريق
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وكالات
 
اتهم رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لاورينتيس، المدرب السابق للفريق ماوريسيو ساري، بمحاولة تفكيك صفوف الفريق بعد تحوله لتدريب تشيلسي الإنجليزي.

ومباشرة بعد انتقاله لتدريب تشيلسي، تعاقد ساري مع لاعب وسط نابولي جورجينيو، لدعم خط وسط فريقه الإنجليزي.

ونفى دي لاورينتيس تصريحات ساري التي قال فيها أن كلاهما ارتكب أخطاء أدت في النهاية إلى إنهاء الارتباط بين ساري ونابولي.
وقال: "لا يعجبني قوله أن كلينا ارتكب أخطاء، لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ".

وأضاف: "حاول اصطحاب كل لاعبي الفريق إلى إنجلترا".

واختتم: "أراد التعاقد مع جوريجينيو، ومنحته الضوء الأخضر بعد الحديث مع كارلو أنشيلوتي".
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