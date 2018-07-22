رحلة كاماندي.. من منصة مسابقات الجمال لبدلة الإعدام

بتهمة قتل صديقها بـ25 طعنة سكين، قضت محكمة كينية بالإعدام على ملكة جمال عمرها 24 عامًا ؛ مما أثار جدلا في البلاد.



وروث كاماندي هي إحدى ملكات الجمال الكينيات، التي اختيرت أجمل نزيلة في السجون الكينية بعدما اعتقلت بتهمة قتل صديقها فريد محمد عمدًا، وهي تنتظر اليوم تنفيذ الحكم الصادر بحقها بعدما قضت على صديقها فريد محمد عام 2015.



وقالت قاضية المحكمة العليا جيسي ليسيت: «أريد أن يعرف الشباب أنه ليس من المقبول قتل أي شخص في هذا العالم، وأن القتل جرم لا يغتفر له».



واتهمت المحكمة كاماندي بالـ«تلاعب والتخطيط بهدف القتل»، ذلك بعدما تحققت الشرطة من الاتصالات التي دارت بينها وبين الضحية.



وأشارت ليسيت إلى أن كاماندي لم تظهر أي ندم على جريمتها العنيفة، ودافعت عن نفسها بكل قناعة من دون أي مبرر منطقي.



ودعمت عائلة الضحية الحكم الصادر بحق كاماندي، وصرحت عمة محمد لوسائل إعلام محلية: «نحن سعداء أن هذا اليوم قد جاء أخيرًا، كل مجرم يجب أن ينال عقابه».





