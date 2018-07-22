تعرف على حالة المرور على الطرق والمحاور بالقاهرة (فيديو)

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك بعض المؤثرات على الحركة المرورية منها انقلاب سيارة ثلاث ارباع نقل منطقة اعلى البساتين على الدائري ولا يوجد مصابين ويجري التعامل معها وتسيير الحركة، متابعا أن الطريق الدائري القادم من الزراعي والمتجه للسلام عليه أحجام مرتفعة.



