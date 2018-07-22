ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على حالة المرور على الطرق والمحاور بالقاهرة (فيديو)

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:51 ص
تعرف على حالة المرور على الطرق والمحاور بالقاهرة (فيديو)
طباعة
ندى محمد
 
قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك بعض المؤثرات على الحركة المرورية منها انقلاب سيارة ثلاث ارباع نقل منطقة اعلى البساتين على الدائري ولا يوجد مصابين ويجري التعامل معها وتسيير الحركة، متابعا أن الطريق الدائري القادم من الزراعي والمتجه للسلام عليه أحجام مرتفعة.

وأضاف في لقاء ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن طريق السويس يعمل بشكل جيد حتى كوبري الجيش وطريق الاسماعيلية المتجه أعلى كوبري التعمير يعمل جيدا أيضا ولكن بعد ذلك يوجد بعض الأحجام المرتفعة، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو يشهد أحجام مرتفعة للقادم من اكتوبر اتجاه ميدان لبنان وينصح باستخدام البدائل سواء محور روض الفرج او طريق الواحات.
المزيد عن: مداخل القاهرة حالة المرور حالة الطقس أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 11:00:04 AM