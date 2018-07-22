تعرف على حالة المرور على الطرق والمحاور بالقاهرة (فيديو)
الأحد 22/يوليه/2018 - 10:51 ص
ندى محمد
قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك بعض المؤثرات على الحركة المرورية منها انقلاب سيارة ثلاث ارباع نقل منطقة اعلى البساتين على الدائري ولا يوجد مصابين ويجري التعامل معها وتسيير الحركة، متابعا أن الطريق الدائري القادم من الزراعي والمتجه للسلام عليه أحجام مرتفعة.
وأضاف في لقاء ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن طريق السويس يعمل بشكل جيد حتى كوبري الجيش وطريق الاسماعيلية المتجه أعلى كوبري التعمير يعمل جيدا أيضا ولكن بعد ذلك يوجد بعض الأحجام المرتفعة، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو يشهد أحجام مرتفعة للقادم من اكتوبر اتجاه ميدان لبنان وينصح باستخدام البدائل سواء محور روض الفرج او طريق الواحات.
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