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تعرف على تفاصيل أول جراج ذكي بالشرق الوسط بمنطقة روكسي

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:51 ص
تعرف على تفاصيل أول جراج ذكي بالشرق الوسط بمنطقة روكسي
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أول جراج ذكي بروكسي، مشيرًا إلى أنه أول جراج ذكي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار "صابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، إلى أن تكلفة الجراج بلغت 200 مليون جنيه، ويسع 1900 سيارة، موضحًا أن المرحلة الأولى جاهزة للتشغيل، وجاري الآن رفع كفاءة الشوارع.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستعمل رسميًا خلال شهر، وستضم 900 سيارة، حيث سيقوم صاحب السيارة بتوصيلها إلى أحد المصاعد الموجودة داخل الجراج فقط، وعند طلبها ستصل له السيارة مرة أخرى خلال دقيقتين، منوهًا بأنه لم يتم بعد تحديد قيمة الاشتراك بالجراج.
المزيد عن: روكسي جراج الشرق الأوسط أخبار مصر
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