إخلاء سبيل عاطل اخترق حساب مراسلة تليفزيونية بالشرقية





وتبين من التحريات قيام المتهم باختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة برامج اختراق تدرب على عملها عن طريق موقع "يوتيوب"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6063 إداري أبو كبير لسنة 2018.

أصدرت نيابة أبو كبير العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإخلاء سبيل عاطل، بكفالة مالية 10000 جنيه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه باخترق الحساب الشخصي لمراسلة تلفزيونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وابتزازها لدفع مبلغ مالي مقابل إعادته لها.كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط "محمد.ا.ح" 17 سنة، عاطل، مُقيم بقرية "المشاعلة"؛ لقيامه بابتزاز مراسلة تلفزيونية مُقيمية بمحافظة القاهرة، ومطالبتها بدفع مبلغ من المال، نظير إرجاع حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي.