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"بسبب مروحة سقف".. مطرب مهرجانات شهير بين الحياة والموت

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:44 ص
بسبب مروحة سقف.. مطرب مهرجانات شهير بين الحياة والموت
سادات
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الفجر الفني
 
تعرض نجم المهرجانات الشهير سادات العالمي، لحادث خطير في منزله حيث سقطت فوقه مروحة سقف، وتم نقله إلى المستشفى وطالبت زوجته متابعيه بالدعاء له.

وقالت زوجته عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "سادات بين الحياة والموت أدعوا له".

كما نشرت أول صورة له بعد الحادث، عقب الاطمئنان عليه وعلقت عليها قائلة: "الله علي كل شيء هو دة اللي حصل المروحة وقعت علي وشه الحمد الله إن ربنا سترها ومجتش في دماغه وياريت نوقف أشاعات هو فاق من  البينج".

"بسبب مروحة سقف".. مطرب مهرجانات شهير بين الحياة والموت
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