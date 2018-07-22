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الموافقة على إنشاء كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:47 ص
الموافقة على إنشاء كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ
الدكتور ماجد القمري - رئيس جامعة كفر الشيخ
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سمر بسيونى
 
أعلن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، صدور قرار موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الحقوق بالجامعة.

وقال إن إنشاء كلية الحقوق يأتى فى إطار حاجة كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها من الكوادر المؤهلة والمتخصصة فى استحداث ومراجعة الأنظمة (القوانين) المختلفة المتعلقة بشئون الإدارة والقضاء والتحقيق، وإدارات الحقوق بالمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال.

وأضاف أن عدد كبير من طلاب محافظة كفر الشيخ يلتحقون بكليات الحقوق في الجامعات الأخرى، وبالتالي فإن إنشاء الكلية يقلل من الأعداد الكثيرة المقبولة بالكليات المتناظرة ويساهم في جودة التدريس والتعليم بها.
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