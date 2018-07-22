للعروس.. بطرق بسيطة افردي شعرك بالكيراتين فى المنزل

تسعي العروس للظهور بإطلالة مميزة في ليلة الزفاف وعلي الرغم من المجهود الذي تبذله في سبيل ذلك إلا أنها قد تجد بعض العقبات وبخاصة إذا لم تكن تتمتع بشعر ناعم، ولمساعدتك في حل تلك المشكلة نقدم لكي اليوم طريقة فرد الشعر بالكيراتين فى المنزل.



– في البداية يجب غسل الشعر جيدًا بواسطة الشامبو المعد لذلك والمخصص للشعر المعالج بالكيراتين، وبعد غسيل الشعر بالشامبو يُجفف جيدًا بواسطة ” السشوار ” مع مراعاة أن تكون الحرارة متوسطة.



– عند وضع الكيراتين يجب تقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء، الجزء الأمامي، الجزء الخلفي أسفل الشعر، وجزء جهة اليمين وجزء آخر جهة الشمال.



– عند توزيع الكيراتين على الشعر نبدأ اولًا بوضعه على الجزء الأسفل من الشعر وتقسيمه إلى خصل لا تزيد عن 2 سم، يوضع الكيراتين بواسطة مشط الشعر من الداخل إلى الخارج مع مراعاة وضعه على جذور الشعر دون لمسه لفروة الرأس.



– يتم وضع الكيراتين على باقي خصل الشعر بنفس الطريقة، ويُترك الكيراتين على الشعر مدة لا تقل عن نصف الساعة، ثم بعد مرور المدة الكافية من وضع الكيراتين على الشعر يُجفف الشعر مرة أخرى بالمجفف الكهربائي ” السشوار ” عن طريق تقسيمة مرة أخرى إلى أربع أقسام.



– الخطوة الأخيرة والهامة هي كي الشعر بالمكواة وهي خطوة ضرورية للغاية ولا يمكن الاستغناء عنها، ويتم كي الشعر خصلة خصلة وأكثر من مرة حتى نحصل على الفرد المطلوب.



نصائح بعد عملية فرد الشعر بالكيراتين:

– من الهام جدًا بعد عملية الفرد بالكيراتين عدم غسيل الشعر لمدة أربعة أيام على الأقل، كما يجب التقليل من غسيل الشعر المُعالج بالكيراتين قدر الإمكان.



– إذا كنتِ تريدين سيدتي صبغ شعرك يجب صبغه قبل المعالجة بالكيراتين وليس بعد المعالجة أو الانتظار حوالي 20 يوم لعمل الصبغة على الأقل بعد الكيراتين.



– عند غسيل الشعر المعالج بالكيراتين يجب اختيار الشامبو المناسب والخالي من كبريت الصوديوم، لذلك يُفضل استخدام الشامبو المخصص للأطفال.



– إذا كنتِ سيدتي من رواد حمامات السباحة باستمرار، بعد معالجة شعرك بالكيراتين يجب وضع غطاء الرأس الخاص بالسباحة أثناء نزول الماء في الحمام، حتى لا يتفاعل ويتأثر الكيراتين الموجود بشعرك مع كلوريد الصوديوم المتواجد بالماء.



أضرار الكيراتين:

– يحتوي الكيراتين على مادة “ الفورمالين ” والتي تُعد من المواد المسرطنة أظهرت بعض الدراسات الهامة وجود احتمالية قوية للإصابة بالسرطان وبالأخص سرطان الجلد.



– الأبخرة المتصاعدة جراء تجفيف الشعر بالمكواة أو السشوار تصيب الجهاز التنفسي بصعوبة التنفس أو المشاكل الأخري في الجهاز التنفسي، ويكون العاملين بصالونات التجميل هم أكثر الفئات عُرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لتعرضهم بصورة مستمرة لهذه الأبخرة الضارة.



– كثرة استخدام الكيراتين بإفراط تؤدي إلى تقصف الشعر وتساقطه، وفي بعض الحالات يُصيب فروة الرأس بالاحمرار والحساسية بالإضافة للحكة.





