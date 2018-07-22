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عاجل..اخبار السعودية اليوم | "الأرصاد" تحذر سكان نجران من "ساعات الغبار العشرة"

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:45 ص
عاجل..اخبار السعودية اليوم | الأرصاد تحذر سكان نجران من ساعات الغبار العشرة
نشاط في الرياح
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الفجر السعودي
 

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وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا، اليوم الأحد، إلى سكان منطقة نجران بشأن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

 

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الحالة المذكورة تشمل الخرخير وشرورة ونجران والأجزاء المجاورة لها.

 

وأشار الحساب إلى أن التوقعات تشير إلى بداية هبوب الرياح من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء.

 

وكانت "الأرصاد" قد توقعت، في تقريرها اليومي لحالة الطقس، أنه يمتد هبوب الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار إلى مناطق: الشرقية والرياض ونجران وشرق منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، وكذلك على منطقة جازان خاصةً الأجزاء الساحلية منها.

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