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مقتل طالبة في الباجور دهستها سيارة مُسرعة بالمنوفية

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:46 ص
مقتل طالبة في الباجور دهستها سيارة مُسرعة بالمنوفية
مقتل طالبة - أرشيفية
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أحمد الباهى
 
كشفت إدارة شرطة النجدة، عن وقوع حادث تصادم ومتوفاة بطريق (الباجور – شبين الكوم) دائرة مركز الباجور، بالإنتقال والفحص تبين اصطدام سيارة لم يتم ضبطها قيادة "م.أ.أ.ا.ع" سائق، ومقيم بدائرة المركز، بالطفلة "م.ر.م.ع" طالبة، ومقيمة بدائرة المركز، أثناء عبورها الطريق.

ونجم عن الحادث وفاة الأخيرة متأثرة بإصابتها (كسر مضاعف بالجمجمة ونزيف من الأنف والأذنين والفم)، وتم نقلها إلى مستشفى الباجور العام، وبسؤال والد المتوفاة أفاد بمضمون ما جاء بالفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة كريمته.

وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أن السيارة لدى مالكها "م.م.م.ا"، مقيم بدائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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