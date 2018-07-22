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"شعراوي" يكشف ضوابط اختيار القيادات المحلية

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:44 ص
شعراوي يكشف ضوابط اختيار القيادات المحلية
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج تدريبي لأعضاء المجالس المحلية لثقل وتنمية وبناء قدراتهم في التواصل حديد احتياجات المواطنين وتنمية مجتمعاتهم المحلية.


وأشار إلى أن الوزارة قامت بعدة جهود دعمت وساهمت في تأهيل القيادات المحلية ووضع ضوابط لاختيارهم وتمثل أهمها فيما يلى:

1-   مسابقة لاختيار قيادات الإدارة المحلية – والتى قامت على تطبيق معايير الحوكمة بكافة خطوات عملية الاختيار – وكذا تم عقد اخبارات عملية ومكتبية للمتقدمين.

2-  تم تدريب القيادات المحلية المؤهلة فى المرحلة الاخيرة من الاختيار على طبيعة ومهام وأدوار الإدارة المحلية وعلاقاتها المؤسسية الرأسية والافقية والدور التنموي المنوط بها.

3-  تدريب العاملين بالادارة المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة على المهارات الأساسية وآليات التواصل مع المواطنين وفق برامج معددة من جانب خبراء متخصصين فى المجالات المختلفة.

4-  جارٍ الإعداد لتأسيس مراكز تدريب محلية تساهم فى رفع كفاءة العاملين بالادارة المحلية على كافة مستوياتها ودراسة الاحتياجات التدريبية والمؤسسية.

ولفت الوزير إلى مهمة قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة والذي تعد مهمته الأساسية هي تطبيق نظام التفتيش الفنى والإداري على العاملين بالإدارة المحلية والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة انجازهم لأعمالهم، وذلك مع إعطاء بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة المحددين من قبل الوزير المختص بالادارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو تلك التى تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التي يتم إبلاغهم بها.

المزيد عن: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي التنمية المحلية
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