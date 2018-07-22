البورصة تربح 200 مليون جنيه في بداية تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، وتراجع مؤشرها الرئيسى بنسبة 0.03% متأثرا بعمليات البيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب على الاسهم الانتقائية والقيادية.





حيث فقد رأس المال السوقى 200 مليون جنيه ليصل عند مستوى 867.2 مليار جنيه مقابل نحو 876 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.03% ليصل عند مستوى 15411.11 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.10% محققا مستوى 753.39 نقطة, تلاه صاعدا مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.04% محققا مستوى 1928.13 نقطة.





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 9.9 مليون جنيه، من خلال تداول 3.3 مليون سهم، بتنفيذ 385 عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 45 شركة مقيدة، ارتفع منها 7 سهمًا، وتراجعت اسعار 6 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 32 سهمًا أخرين.





ومالت تعاملات العرب نحو البيع ليسجلوا صافى بيع بقيمة 880 الف جنيه ، بينما اتجهت تعاملات الاجانب والمصريين نحوالشراء ليسجلوا صافى شراء بقيمة 57 الف جنيه و 832 الف جنيه على التوالى



