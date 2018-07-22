عاجل..اخبار السعودية اليوم | العمل: ضبط 18 ألف مخالفة لتأنيث وتوطين محال بيع المستلزمات النسائية

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كشفت جولات الفرق التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، عن ضبط 18540 مخالفة لقرار تأنيث وتوطين بيع المستلزمات النسائية، منذ بداية تطبيقه في مرحلته الثالثة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أباالخيل، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الجولات التفتيشية تمت عبر 156886 زيارة ميدانية، أسفرت عن التزام 135134 منشأة بقرار التأنيث، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 21752 منشأة.

وأشار أباالخيل إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 18540 مخالفة للقرار، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين بلغت 7266 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 8822 مخالفة.

وتابع أن عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 2452 مخالفة من إجمالي المخالفات، داعيًا عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

وانطلقت المرحلة الثالثة من "توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية" في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها والتي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة "المولات"، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.