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اليوم.. "التعليم العالي" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية 2018

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:38 ص
اليوم.. التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية 2018
وزارة التعليم العالي
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ريهام يوسف
 
تعلن اليوم الأحد، وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة للعام الدراسي 2018.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابي 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، بإجمالي 126807 طلاب.

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