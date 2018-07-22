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إلغاء السوبر "المصري – السعودي" في 2018

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:25 ص
إلغاء السوبر المصري – السعودي في 2018
عامر حسين
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الفجر الرياضي
 

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن موقفهم من خوض السوبر المصري السعودي في الموسم الجاري.

 

وأكد مجاهد في تصريحات لبرنامج "استاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة أن إقامة السوبر المصري السعودي صعبة بسبب ضغط المباريات على كافة المستويات.

 

وأضاف مجاهد: "الأندية مرتبطة بمنافسات قارية سواء في إفريقيا أو البطولة العربية وهو ما يجعل خوض السوبر المصري السعودي صعب".

 

وواصل مجاهد: "لؤي السبيعي الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم سيجتمع اليوم مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لدراسة مدى إمكانية خوض السوبر في المواسم المقبلة".

 

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