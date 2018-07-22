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عاجل..اخبار السعودية اليوم | طلقات طائشة تقتل "شقيقة العريس" في حفل زفاف بجازان

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:30 ص
عاجل..اخبار السعودية اليوم | طلقات طائشة تقتل شقيقة العريس في حفل زفاف بجازان
طلقات طائشة
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الفجر السعودي
 

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كشفت مصادر، فجر اليوم الأحد، أن فتاة لقيت مصرعها، وأصيبت أخرى بجروح بليغة نتيجة إطلاق أحد الأشخاص للرصاص من سلاح آلي كان بحوزته، ابتهاجًا بمراسم زواج في قاعة أفراح بقرية مزهرة في منطقة جازان.

 

وذكرت المصادر أن مواطنًا من أقارب العروسين أراد أن يشاركهما فرحة الزواج، فقام بحمل سلاح وإطلاق عدة طلقات في الهواء، لكن السلاح وقع من يده لتخرج منه رصاصات أخرى أصابت أخت العريس مباشرة لتفارق الحياة أمام المدعوين وأهلها، في مشهد مأساوي.

 

وأضافت المصادر أن الرصاص الطائش أصاب امرأة أخرى من المدعوين، ونقلت إلى المستشفى مباشرة وهي حاليًا بقسم العناية المركزة تتلقى العلاج اللازم.

 

وأشارت المصادر إلى أن فرقًا أمنية من شرطة منطقة جازان تلقّت بلاغًا عاجلًا بالواقعة، وباشرت مهامّها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، نقلًا عن صحيفة عاجل.

 

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