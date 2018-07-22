روبي تستأنف تصوير "أهو ده اللي صار"

تستأنف الفنانة روبي تصوير مشاهدها في مسلسل "أهو دا اللي صار" خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يعرض العمل قريبًا.

وتظهر روبى بـ3 وجوه في أحداث العمل، وتكون في مراحلها الأولى بشخصية صحفية، وتكتشف سرًا كبيرًا حول أحد القصور القديمة، وتحاول البحث عنه وعن تاريخه وتندمج في تفاصيل قصته ثم تذهب إلى عصره، وعندها تظهر فى مرحلة هذا العصر بشخصية جديدة وهي ابنة الخادم الذي كان يعمل فيه إلى أن يفارق الحياة والدها وتقرر صاحبة القصر “سوسن بدر”، تبني هذه الطفلة وتعليمها الموسيقى والرسم والقراءة.