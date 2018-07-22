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أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 22-7-2018

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:16 ص
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 22-7-2018
أرشيفية
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حازم محمد
 
واصلت أسعار الخضروات، بالسوق اليوم الأحد 22-7-2018، نفس معدلاتها، حيث سجل الخيار في سوق الجملة سعر 4و5 و6 جنيهات والكوسة من  5و6و7 جنيهات والفاصوليا من 7 و8 و10جنيهات و الطماطم  ما بين 1 و 1.5 جنيهًا، والبصل من 2 إلى 2.5 جنيهًا ، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهًا ، والباذنجان من جنيه إلى 175 قرشا  والفلفل من 2 إلى 4 جنيهات

في حين سجلت  الخضروات  في سوق التجزئة أسعار متفاوتة حسب المناطق، حيث سجل كيلو الطماطم ما بين  5 و7 جنيهات ، والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات والباذنجان 4 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات ، والفلفل من 6 إلى 8 جنيهات ، والملوخية 8 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات الفاصوليا من 20 جنيهًا والخيار من 6 الي7 جنيهات.

وعلى الجانب الآخر، استقرت أسعار الفاكهة عند نفس معدلاتها اليوم، حيث سجل  كيلو التفاح في الجملة سعر  من  8و9 جنيهات والخوخ من  7 و8 جنيهات والمشمش ما بين 10 و11 جنيها و كيلو البرتقال سعر من جنيه إلى 1.5 جنيه ،والبطيخة من 10 إلى 25 جنيهًا  ، والبرقوق من 12 إلى 17 جنيهًا ، والعنب من 4 و 6 إلى 10 جنيهات حسب النوع والكنتالوب من 1.5 إلى 2 جنيه ، والخوخ من 3 إلى 5جنيهات.

وفي سوق التجزئة سجل كيلو البرتقال سعر من 3.5  إلى 4 جنيهات ،  والبطيخة من 15 إلى 25 جنيهًا ، والبرقوق من 15 إلى 20 جنيهًا ، والعنب من 8 إلى 10 جنيهات حسب النوع والكنتالوب 5 جنيهات والخوخ من  10 الي 12 جنيها.
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