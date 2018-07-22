أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 22-7-2018

واصلت أسعار الخضروات، بالسوق اليوم الأحد 22-7-2018، نفس معدلاتها، حيث سجل الخيار في سوق الجملة سعر 4و5 و6 جنيهات والكوسة من 5و6و7 جنيهات والفاصوليا من 7 و8 و10جنيهات و الطماطم ما بين 1 و 1.5 جنيهًا، والبصل من 2 إلى 2.5 جنيهًا ، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهًا ، والباذنجان من جنيه إلى 175 قرشا والفلفل من 2 إلى 4 جنيهات





في حين سجلت الخضروات في سوق التجزئة أسعار متفاوتة حسب المناطق، حيث سجل كيلو الطماطم ما بين 5 و7 جنيهات ، والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات والباذنجان 4 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات ، والفلفل من 6 إلى 8 جنيهات ، والملوخية 8 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات الفاصوليا من 20 جنيهًا والخيار من 6 الي7 جنيهات.





وعلى الجانب الآخر، استقرت أسعار الفاكهة عند نفس معدلاتها اليوم، حيث سجل كيلو التفاح في الجملة سعر من 8و9 جنيهات والخوخ من 7 و8 جنيهات والمشمش ما بين 10 و11 جنيها و كيلو البرتقال سعر من جنيه إلى 1.5 جنيه ،والبطيخة من 10 إلى 25 جنيهًا ، والبرقوق من 12 إلى 17 جنيهًا ، والعنب من 4 و 6 إلى 10 جنيهات حسب النوع والكنتالوب من 1.5 إلى 2 جنيه ، والخوخ من 3 إلى 5جنيهات.





وفي سوق التجزئة سجل كيلو البرتقال سعر من 3.5 إلى 4 جنيهات ، والبطيخة من 15 إلى 25 جنيهًا ، والبرقوق من 15 إلى 20 جنيهًا ، والعنب من 8 إلى 10 جنيهات حسب النوع والكنتالوب 5 جنيهات والخوخ من 10 الي 12 جنيها.