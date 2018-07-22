رسميا.. 4 أجانب في مباريات الدوري المصري

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تمت الموافقة على مشاركة 4 لاعبين أجانب مع كل الأندية في المباريات على عكس الموسم الماضي.

وأوضح مجاهد في تصريحات لبرنامج "استاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة أنه تم إرسال خطاب لكل الأندية يفيد بأحقية كل فريق بمشاركة كل الأجانب في أي مباراة بعدما كان الأمر يقتصر على 3 لاعبين فقط خلال الموسم الماضي.

وأضاف مجاهد: "ملف الإنتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم لا زال محل الدراسة من جانب مجلس الاتحاد وسنناقشه في الاجتماع المقبل".