مجاهد: عامل السن يحدد مدرب منتخب مصر الجديد

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول الإتفاق مع بعض المدربين غير صحيح على الإطلاق.





وأوضح مجاهد في تصريحات لبرنامج "استاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة أن المجلس سيجتمع يوم الثلاثاء أو الأربعاء وسيتم وضع بشكل جدي القائمة النهائية والأسماء المرشحة لتولي تدريب المنتخب.





وأضاف مجاهد: "عنصر السن مهم للغاية لاننا نرغب في أن يكون التعاقد مع المدرب الجديد لمدة 4 مواسم مقبلة.. اتحاد الكرة قدراته جيدة من الناحية المالية والمدرب المصري لايزال في الصورة ولم يتم صرف النظر عن المدرب المحلي بعد".





وتابع مجاهد: "لم نضع أسماء مصرية أو أجانب حتى الآن وكل ما يتردد في هذا الشأن اجتهادات فقط".



