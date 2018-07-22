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تعرف على نصيحة بليغ حمدي لـ لطيفة

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:00 ص
تعرف على نصيحة بليغ حمدي لـ لطيفة
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الفجر الفني
 

 كشفت النجمة لطيفة التونسية عن نصيحة الموسيقار الكبير بليغ حمدي لها، وذلك للجمهور ومحبّيها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجماعي.

لطيفة التونسية نشرت صورة جديدة لها وبتعليقها عليها كتبت: "والعظيم بليغ حمدى قلى مره "يالطيفه إلى بيحب الحياه …. تحبه ".

على صعيد آخر، تواصل لطيفة التونسية حصد نجاح ألبومها الجديد "فريش" حيث حقق العمل أكثر من 15 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة جداً على طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.

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