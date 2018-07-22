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سعر الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الأحد 22-7-2018

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:03 ص
سعر الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الأحد 22-7-2018
دولار
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الفجر الاقتصادي
 
بدأ الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تعاملاته البنكية اليوم الأحد 22-7-2018، على استقرار ملحوظ، مسجلاً 17.82 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة في البنك المركزي المصري.

وشهدت العملة الخضراء في البنوك الحكومية الكبرى، استقرارًا ملحوظَا، حيث سجل الدولار في بنك مصر 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع، وفي بنك القاهرة 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع، أما في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع، وعند مستوى 17.82 جنيه للشراء، 17.92 جنيها للبيع في بنك الاسكندرية، أما في بنك قناة السويس سجل 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع. 


وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في البنك العربي الإفريقي عند مستوى 17.85 جنيها، في حين بلغ أقل سعر للبيع في بنك مصر مسجلاً 17.88 جنيها. 


وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
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