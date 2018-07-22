ميليشيا الحوثي تحتجز 70 يمنيًا من أبناء قرى "الحديدة"

وجَّه سكان بعض القرى في محافظة الحديدة اليمنية، اليوم الأحد، رسالة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية يناشدون فيها الضغط على ميليشيا الحوثيين الانقلابية، للإفراج عن أبنائهم المختطفين.

وتحتجز ميليشيات الحوثي أكثر من 70 من أبناء محافظة الحديدة لإجبارهم على القتال في صفوفها، بحسب "سكاي نيوز".

يأتي هذا وسط اشتداد المعارك التي يشنها الجيش اليمني الوطني بإسناد من التحالف العربي؛ إذ أحبطت وحداته ‏محاولة ‏تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى مواقعها في ‏منطقة ‏الجاح جنوب محافظة الحديدة.‏

وقالت مصادر عسكرية يمنية: "إن قوات الجيش ‏مسنودة ‏من التحالف العربي، صدت هجومًا للميليشيا ‏عبر عملية ‏تسلل حاولت من خلالها استعادة مواقع ‏خسرتها في ‏المنطقة".‏