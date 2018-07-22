المقاولون العرب: رغبة "كناريا" حسمت انضمامه لسموحة





أكد مصطفى زيزو المدرب العام لفريق المقاولون العرب بأن علاء نبيل المدير الفني للفريق بصحة جيدة حاليًا بعد إجرائه لعملية "المرارة" في الأيام الماضية.





وتابع في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة ، "تعاقدنا مع اثنين برازيلين ولاعب كولومبي وفضلنا عدم جلب أفارقة لصفوف الفريق".





وأكمل "صفوف الفريق شبه مكتملة ولا توجد إصابات إلا في أضيق الحدود حاليًا وكل اللاعبين على أهبة الإستعداد لإنطلاق الموسم".





وأشار إلى أن التفريط في كناريا لاعب الفريق لسموحة جاء بسبب رغبته في عدم البقاء مع الفريق لذلك فضلنا بيعه وتحقيق مكسب مادي من ورائه.





واختتم بأن طموحاتهم البعد تمامًا عم منطقة الهبوط منذ البداية وتكوين فريق قوي للفريق يكون جاهز للدخول في المربع الذهبي.