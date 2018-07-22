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الريشة الطائرة تضيف فضيتان لمصر في دورة الألعاب الإفريقية للشباب

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:25 ص
الريشة الطائرة تضيف فضيتان لمصر في دورة الألعاب الإفريقية للشباب
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الفجر الرياضي
 
حصد المنتخب الوطني لشباب الريشة الطائرة، فضيتان خلال مشاركته في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب والمقامة بالجزائر خلال الفترة من 19 وحتى 28 يوليو الجاري، حيث خسر منتخب الشباب من نظيره النيجيري بصعوبة بنتيجة 3 - 2، فيما تلقى منتخب الشابات الخسارة من نظيره الجزائري بنتيجة "3-0".


وضمت قائمة منتخب الشباب كلًا من "محمد مصطفى كامل ومحمد طوسون وعمر ياسر ومحمود منتصر".

وفي المقابل تضم قائمة منتخبنا الوطني كلًا من "نور أحمد وملك باسم وجنا أشرف وهنا هشام".

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