بيراميدز يقترب من ضم "روبينيو"

دخل النجم البرازيلي روبينيو، لاعب سيفاس سبور التركي، دائرة اهتمامات نادي بيراميدز، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز (الأسيوطي سابقا)، أنه سيتم الإعلان عن صفقة مهمة خلال الساعات القليلة القادمة.





واستقر مسؤولو النادي على الاستغناء عن البرازيلي آرثور في حالة نجاح المفاوضات مع روبينيو، قبل غلق باب القيد، وانطلاق الدوري نهاية الشهر الجاري.





وكان بيراميدز تعاقد مع 4 برازيليين هم كينو وآرثور وريبامار وكارلوس إدواردو، بجانب الفلسطيني الأصل الألماني الجنسية داني شاهين، والسوري عمر الميداني.



