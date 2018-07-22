ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بيراميدز يقترب من ضم "روبينيو"

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:02 ص
بيراميدز يقترب من ضم روبينيو
طباعة
الفجر الرياضي
 
دخل النجم البرازيلي روبينيو، لاعب سيفاس سبور التركي، دائرة اهتمامات نادي بيراميدز، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز (الأسيوطي سابقا)، أنه سيتم الإعلان عن صفقة مهمة خلال الساعات القليلة القادمة.

واستقر مسؤولو النادي على الاستغناء عن البرازيلي آرثور في حالة نجاح المفاوضات مع روبينيو، قبل غلق باب القيد، وانطلاق الدوري نهاية الشهر الجاري.

وكان بيراميدز تعاقد مع 4 برازيليين هم كينو وآرثور وريبامار وكارلوس إدواردو، بجانب الفلسطيني الأصل الألماني الجنسية داني شاهين، والسوري عمر الميداني.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 9:30:03 AM