"شبشب" مايا دياب يفجر أزمة انتقادات على "إنستجرام"

اعتادت الفنانة اللبنانية مايا دياب أن تفاجئ جمهورها بإطلالات مميزة وغريبة، وتتبع كل ما هو جديد في مجال الأزياء والمكياج، وهو ما دفعها إلى ابتكار تقاليع جديدة، ظهرت في ألوان وتصفيفات شعرها أو في الإكسسوارات الضخمة التي ترتديها مثل النظارات الشمسية، ولكن هذه المرة جاءت الموضة الجديدة في قدمها.





ارتدت مايا دياب بنطلون أسود و"تيشيرت" بدون أكمام و جوارب قطنية بيضاء اللون على "شبشب" مفتوح.





وحرصت على إدخال البنطلون داخل الجوارب مما زاد من إطلالتها غرابة، ونسقتها مع نظارة شمس كبيرة الحجم .





وأثارت هذه الإطلالة جدل متابعي "مايا" عبر حسابها الشخصي بموقع "الانستجرام" إذ عبر بعضهم عن استيائهم الشديد بها، واعتبره البعض مبالغة، واصبحت لدى الآخرين مادة للسخرية، مما دفع أحد المتابعين لنصحها بحذف الصورة.





يذكر أن الجوارب مع الحذاء المكشوف أو الـ"شبشب" موضة انتشرت خلال هذا العام الجاري على نطاق واسع.



