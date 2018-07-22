الموزع كميل خوري: تعاوني مع شقيقتي إليسا أتى عن طريق الصدفة





أكد الملحن والموزع الموسيقى كميل خوري، أن تعاونه مع شقيقته ملكة الاحساس ⁧إليسا⁩ في ألبومها الأخير أتى بطريقة عفوية وغير مخطط لها.





وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "البلد بيحكي" عبر "إذاعة الشرق - لبنان"، تقديم ندى عيتاني وعلي الدوخي: "علاقة العمل التي تجمعني بإليسا⁩ مختلفة عن الرابط الاسري فهي لا تجامل ودقيقة بعملها".





وتابعت: "أنا شخصيًا أفهمها جيدًا واعلم ما الذي تحبه موسيقيًا فهناك إنسجام كبير بيننا".













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