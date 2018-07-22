الموزع كميل خوري: تعاوني مع شقيقتي إليسا أتى عن طريق الصدفة
الأحد 22/يوليه/2018 - 07:30 ص
أكد الملحن والموزع الموسيقى كميل خوري، أن تعاونه مع شقيقته ملكة الاحساس إليسا في ألبومها الأخير أتى بطريقة عفوية وغير مخطط لها.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "البلد بيحكي" عبر "إذاعة الشرق - لبنان"، تقديم ندى عيتاني وعلي الدوخي: "علاقة العمل التي تجمعني بإليسا مختلفة عن الرابط الاسري فهي لا تجامل ودقيقة بعملها".
وتابعت: "أنا شخصيًا أفهمها جيدًا واعلم ما الذي تحبه موسيقيًا فهناك إنسجام كبير بيننا".
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