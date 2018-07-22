خيمة للسيرك ومجمع للفنون وبروتوكول تعاون بين بيت الفنون الشعبية ونادى بروسيا مصر





تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الداي والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اتفق الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، مع الإعلامى محمد الأمين المستشار الإعلامى لنادى بروسيا مصر بمدينة العاشر من رمضان، على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية والنادى، حيث يتم بمقتضاه إقامة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بصفة مستمرة.





وصرح الدكتور عادل عبده، أنه تم الاتفاق أيضا على تقديم كرنفال فنى كبير يضم باقة متنوعة من فقرات الفرق الفنية بالبيت، وذلك قريبًا بنادي بروسيا مصر بمدينة العاشر من رمضان، يضم الكرنفال فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، و"الفرقة القومية للموسيقى الشعبية" برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وفرقة "تحت ١٨" برئاسة الفنان وليد طه، إلى جانب مجموعة متميزة من فقرات "السيرك القومى" برئاسة الفنان هانى عبد المعتمد.



وأوضح رئيس البيت، أنه بجانب ذلك تم الإتفاق على انشاء خيمة للسيرك تخدم مدينة العاشر من رمضان والمناطق المجاورة مثل القاهرة الجديدة وبلبيس، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للفنون انطلاقًا من مفهوم وصول الثقافة والفن لكل ربوع مصر، والتى تسعى كافة قطاعات وزارة الثقافة إلى تنفيده .



