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"المسلماني": ممكن أن تقوم حرب نووية باستخدام هجمات إلكترونية

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:41 ص
المسلماني: ممكن أن تقوم حرب نووية باستخدام هجمات إلكترونية
الإعلامي أحمد المسلماني
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نعيم يوسف
 
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الإرهاب الإلكتروني أصبح من المصطلحات التي يتم تداولها في الأوساط السياسية الآن، وأصبح العالم كله يمكن اختراقه، والدول تخترق الدول والأفراد يخترقون المؤسسات.

وتابع "المسلماني" في برنامجه "الطبعة الأولى"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، السبت، أن "الأمن السيبراني" أصبح من الأمور الهامة حاليا، وقد أعلنت روسيا أنها تتعرض لتهديدات في 2018، أكثر من عام 2017.

وأشار إلى أن الإرهاب الإلكتروني يستطيع تدمير كل شيء من البنية التحتية مثل السيارات والقطارات والمحطات النووية، والكهربائية، وكل ذلك يتم عن "فيروس" أو رسالة، وبالتالي يمكن أن تقوم حرب نووية باستخدام هجمات إلكترونية.
المزيد عن: نووية حرب اطبعة الأولى أحمد المسلماني
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