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باحثة تهاجم عمرو خالد: حصل على 2.5 مليون دولار في سنة

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:30 ص
باحثة تهاجم عمرو خالد: حصل على 2.5 مليون دولار في سنة
عبير سليمان
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نعيم يوسف
 
قالت عبير سليمان، الباحثة في قضايا المرأة، إن الدعاة الجدد هم رجال بمزاج تاجر، ويقف وراءهم المستثمرون، لصناعة نجم وأيقونة وهمية كاذبة، ويستثمرون الرغبة الإيمانية لدى الطبقات الوسطى والدنيا.

وأضافت "سليمان"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، السبت، أنه لذلك تجد دعاة للطبقات العليا، ودعاة أخرون للمتوسطة، ودعاة أخرون للفقراء، وكل طبقة على حسب ما تريد، حتى لو أرادو الداعية يرقص سيرقص -حسب قولها-.

وأشارت إلى أن المؤسسات الدينية المسئولة تقاعست فأدى ذلك إلى "عبث دعوي"، لافتة إلى أن هناك معهد لتخريج الدعاة، موضحة أن الأمر أصبح "بيزنيس"، والداعية عمرو خالد حصل على 2.5 مليون دولار في سنة، كما أن الداعية صفوت حجازي، أفتى لفنان شهير بإمكانية إنكار النسب.
المزيد عن: عمرو خالد انكار الشهير الداعية
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