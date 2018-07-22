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جابر طايع: وزير الأوقاف لم يتحدث عن تحديد النسل

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:18 ص
جابر طايع: وزير الأوقاف لم يتحدث عن تحديد النسل
الشيخ جابر طايع
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نعيم يوسف
 
قال الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لم يتحدث عن تحديد النسل، بل عن تنظيم النسل، لافتا إلى أن ذلك موجود في التاريخ الإسلامي.

وأضاف "طايع"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن حديث "نباهي بكم الأمم"، فسره الوزير على أنه ليس في الكثرة العددية، ولكن القوة العلمية، والمعنوية.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة تسيطر على جميع المساجد، وعلى الخطاب المقدم للناس من خلالها.

من جانبه قال الشيخ عماد رفعت الداعية السلفى، إن الشريعة الإسلامي تحض على كثرة الإنجاب والكثرة العددية، الأمر الذي رد عليه وكيل وزارة الأوقاف بأن بعض البلدان تحتاج إلى عدم الكثرة العددية.
المزيد عن: وكيل وزارة الأوقاف جابر طايع تحديد النسل الأوقاف
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