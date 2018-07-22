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بالدليل.. هل قصدت دينا الشربيني توجيه رسالة لعمرو دياب ؟ (فيديو)

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:17 ص
بالدليل.. هل قصدت دينا الشربيني توجيه رسالة لعمرو دياب ؟ (فيديو)
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سارة إبراهيم
 


أثارت الفنانة دينا الشربيني، العديد من التساؤلات حول اختيارها أغنية "شوقنا" للنجم عمرو دياب، للمشاركة في "تحدي كيكي" لمهارات الرقص على الطريقة المصرية، خلال مقطع فيديو قصير قامت بنشره عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، منذ قليل.


حيث رقصت "دينا" على كلمات الأغنية: "شوقنا أكتر شوقنا، شوقنا أكتر ما اشتقنا، وإياك تفكر بحر الشوق مهما علي هيغرقنا"، مستخدمة إطلالة صيفية أضافت شيئًا من الحيوية على ملامحها، إضافة إلى التعبير عن تفاعلها مع الأغنية بحركات أنثوية جذابة.


وبعد انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين جمهور "الهضبة"، أثير التساؤل حول قصد "دينا" توجيه رسالة خفية لعمرو دياب، مستخدمة كلمات من أغنيته، خاصة بعدما ترددت الشائعات حول انتهاء علاقتهما مؤخرًا.


وكان "دياب" قام بنشر صورة قديمة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في 5 من يوليو الجاري، وعلق عليها بكلمات من إحدى أغنياته، جاء في مطلعها: "الله يخليكي أنا مش فاهم إزاي أنا وانتي هنتفاهم"، مما اعتبره الكثيرون دليل على وجود خلافات بينهما، أدت إلى الانفصال.


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