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أمير مرتضى مشرف عام على فريق الكرة بالزمالك

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:59 ص
أمير مرتضى مشرف عام على فريق الكرة بالزمالك
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الفجر الرياضي
 

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة  مرتضى منصور على تعيين أمير مرتضى مشرفا عاما على الكرة بالفريق الأول بالنادي.


وجاءت موافقة إدارة النادي بناء على رغبة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك.


ومن المقرر أن يقوم أمير مرتضى بمهام منصبه الجديد متطوعا.


وبدأ أمير ناشئا بقطاع الناشئين في نادى الزمالك ثم التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها وعمل ضابطا بمديرية امن السويس.. وكان كابتن فريق الشرطة.. ثم تقدم باستقالته.. ثم عمل بمكتب المحاماة مع والده وساهم في صفقات الزمالك منذ 2014 وحتى الان.


يذكر أن أمير مرتضى كان قاد مفاوضات الزمالك مع جروس لتدريب الفريق الأول بالنادي.


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