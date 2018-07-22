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الجبلاية تصرف 80 مليون جنيه مكافأه تأهل الفراعنة لمونديال روسيا

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:59 ص
الجبلاية تصرف 80 مليون جنيه مكافأه تأهل الفراعنة لمونديال روسيا
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الإعلامى إسلام الشاطر عن استلام اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابو ريدة مبلغ 4 مليون يورو بما يعادل 80 مليون جنيه مصرى من الاتحاد الدولى الفيفا بشأن صعود المنتخب الوطنى لمونديال روسيا الذى فاز بلقبة المنمتخب الفرنسي عقب فوزة على نظيرة المنتخب الكرواتى 4/2 فى نهائي المونديال .

 

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم السبت أن المهندس هانى ابو ريد بصرف جزء من المكافأة على مكافأت لاعبي المنتخب والجزء الاخر سيتم استخدامة فى استقدان مدير فنى عالمى على مستوى عالى لقيادة المنتخب الوطنى خلفا  للارجنتيني هيكتور كوبر خلال الفترة المقبلة .

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