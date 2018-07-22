الاسماعيلي يوافق على إعارة لاعبه النيجيري للقناة موسم واحد

كشف الإعلامى إسلام الشاطر عن موافقة رئيس النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان على رحيل اللاعب النيجيري تار جودزويل عن الفريق وإعارته لمدة عام بناء على طلب المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالدرويش الجزائرى خيرى الدين مضوى.

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم السبت أنة جاء طلب مضوى برحيل اللاعب النيجيري تار جودزويل لاكتسابة الخبرة اللازمة للعودة للفريق خاصة وان اللاعب صغير حيث يبلغ 19 عام حيث طلب التعاقد معه نادى القناة لمدة موسم واحد .

وتابع :" طلب المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم للاسماعيلي الجزائرى خيرى الدين مضوى قد طلب التعاقد مع لاعب افريقي سوبر " منوها أن اللاعب من المتوقع وصول خلال الايام المقبلة لإتمام اتعاقد معه خلال الفترة المقبلة .