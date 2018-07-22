التعدين ينذر المصري على يد محضر بسبب واقعة تزوير إيزي

كشف الاعلامى إسلام الشاطر عن تقدم عمرو الطوخى، رئيس نادى النصر للتعدين، بشكوى رسمية للنيابة حملت رقم 7946 ضد لاعبه النيجيرى إيزى إيميكا، الذى وقع على عقود الانضمام للمصرى البورسعيدى ووكيله نادر السيد ووكيله غير المعتمد وائل الخربتاوى.





وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم السبت أنة إتهم ايضا فى البلاغ المقدم للنائب العام كلا من رئيس لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، مجدى عبد الغنى والنادى المصرى البورسعيدى، والموظف الإدارى بنادى النصر للتعدين، ومسئول السيستم بنادى النصر للتعدين.

وتابع :" جاء في البلاغ أن اللاعب النيجيري إيزى إيميكا مازال لاعبا فى صفوف النصر للتعدين ولم يفسخ تعاقده، وعقده لا يزال جاريا مع النادى والأوراق التى يستند إليها مزورة بعد سرقة ختم النادى الذى تم إثباته فى محضر رسمى لحفظ حقوق النصر للتعدين فى اللاعب" منوها أن اللاعب إيزى إيميكا قضى موسمًا فى صفوف الإنتاج الحربى معارا، قبل أن يعلن وكيل أعماله"النصاب" فسخ تعاقده مع النصر للتعدين وانتقاله للمصرى.