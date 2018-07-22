جلسة ساخنة بين مرتضى منصور ونجم الزمالك لحسم مصيره

كشف الاعلامى إسلام الشاطر عن انعقاد جلسة بين لاعب خط الوسط للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك مصطفي فتحى ورئيس القلعة البيضاء المستشار مرتضي منصور لحسم توقيع اللاعب للزمالك وإستمراره مع الفريق الابيض خلال الفترة المقبلة .

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم السبت أن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضي منصور إتفق مع مصطفي فتحى على المقابل المادى عقب فسخ التعاقد كمع النادى السعودي حيث يتقاضي "فتحى" 8 مليون جنيه سنويا بعد ان كان 2 مليون جنيه ولكن جاء اللاعب ورفض المقابل المادى وطلب زيادتة .

وتابع :" بعد اتفاق اللاعب مصطفي فتحى ونادى بيراميدز بتقاضية 20 مليون جنية سنويا تمرد اللاعب على استمرارة فى الزمالك وعقب تراجع نادى الاهرام في اتفاقة مع اللاعب عاد وتمسك بوجودة مع الفريق الابيض ولكن مرتضي منصور رفض زيادة المقابل المادى عن 8 مليون جنيه لذا طلب اللاعب بجلسة مع رئيس الزمالك لحسم الامور الخاصة بتجديد عقدة واستمرارة مع الزمالك خلال الفترة المقبلة .