آيتن عامر عن فيديو رقص دينا الشربيني: "بلا كيكي بلا كيكييييش" (صورة)
الأحد 22/يوليه/2018 - 05:45 ص
سارة إبراهيم
أبدت الفنانة أيتن عامر، إعجابها بمشاركة الفنانة دينا الشربيني، في "تحدي كيكي" لمهارات الرقص، وذلك على الطريقة المصرية بالرقص على أغنية "شوقنا" للنجم عمرو دياب، بدلاً من الأغنية الأجنبية التي اشتهر بها التحدي عالميًا.
وأعادت "عامر" نشر مقطع فيديو أثناء رقص "دينا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "أقسم بالله ما في ألذ ولا أحلى من كدة، بلا كيكي بلا كيكييييش"، معبرة عن تأييدها للفكرة المنتشرة مؤخرًا في العالم العربي.
وكانت "الشربيني" تفادت شكوك الجمهور حول قيام عمرو دياب، بتصوير الفيديو لها من خلال أحد مقاعد السيارة التي ظهرت وهي ترقص بجانبها، طبقا لنوعية التحدي، حيث قامت بالتعليق على الفيديو قائلة: "إخراج ياسمين رئيس".
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