مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد الانجليزي وسان خوسيه الأمريكي بث مباشر
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مانشستر يونايتد الانجليزي وسان خوسيه الأمريكي في بث مباشر، في المباراة التي تجمع
الفريقين اليوم الاحد 22-7-2017 ضمن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد، بث مباشر
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