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مصطفى وزيري: وصلنا إلى أغلب أسرار التحنيط.. ولا أحد ينافسنا في سياحة الآثار

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:44 ص
مصطفى وزيري: وصلنا إلى أغلب أسرار التحنيط.. ولا أحد ينافسنا في سياحة الآثار
مصطفى وزيري
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نعيم يوسف
 
قال مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إنهم وصلوا إلى أغلب أسرار سر التحنيط، مشددا على أن الآثار هي قوة مصر الناعمة، وجماعة الإخوان تنشر الشائعات لتشتيت الانتباه عن الاكتشفات التي تحدث.

وأضاف "وزيري"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن الآثار هي السياحة الثقافية التي لا يستطيع أحد أن ينافسنا حتى تقوم الساعة، لأن "دي لعبتنا وبتاعتنا"، لافتا إلى أن هناك منافسين في السياحة الترفيهية.

وأعرب أمين المجلس الأعلى للآثار، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالآثار، وخلال 3 شهور التقى بوزير الآثار الدكتور خال العناني مرتين.
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