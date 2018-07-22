رابط يلا شوت.. بث مباشر مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند بث حي ومباشر بدون تقطيع - رابط يوتيوب

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة ليفربول الانجليزي الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح مع بوروسيلا دورتموند الألماني, يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورسيا دورتموند اليوم يوتيوب مباراة ليفربول وبورسيا دورتموند اون لاين مشاهدة مباراة ليفربو

ل اليوم بدون تقطيع لايف كورة اون لاين yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول وبورسيا دورتموند بث مباشر اليوم يلا شوت في استعداداً ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية في أمريكا يوتيوب موبايل وجوال ليفربول ضد بورسيا دورتموند مباشر علي بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول وبورسيا دورتموند بث مباشر اليوم 23-7-2018 ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية في أمريكا ليفربول، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورسيا دورتموند اليوم، كورة لايف بث مباشر مباريات اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وبورسيا دورتموند ، كورة لايف بث مباشرمباريات اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وبورسيا دورتموند بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورسيا دورتموند بث مباشر كورة لايف اون لاين يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبورسيا دورتموند بث مباشر اليوم، بدون تقطيع بث مباشر ليفربول وبورسيا دورتموند كورة اون لاين ماتش مباراة مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول في ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية في أمريكا 2018 موسم بث مباشر اليوم علي قناة بي ان سبورت



مباراة ليفربول وبورسيا دورتموند - محمد صلاح - مشاهدة beIN SPORTS HD 1 مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool اليوم بث مباشر - محمد صلاح | كول كورة يلا شوت | مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة ليفربول وبوروسيا دورتموند الألماني| بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة | لايف |اون لاين الان يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند الألماني بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند الألماني بث حي ومباشر بدون تقطيع يلاشوت مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند.. البث المباشر لمباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند الألماني اليوم الاحد حصرياً على قناة beIN SPORTS في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين، للاستعداد للموسم الجديد.



موعد مباراة ليفربول (محمد صلاح) وبروسيا دورتموند.



11:05 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:05 مساءاً بتوقيت مصر .

11:05 مساءاً بتوقيت فلسطين .

11:05 مساءاً بتوقيت الأردن.

11:05 مساءاً بتوقيت سوريا .

11:05 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:05 مساءاً بتوقيت العراق .

10:05 مساءاً بتوقيت السودان .

11:05 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:05 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:05 مساءاً بتوقيت تونس .

9:05 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:05 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:05 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:05 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:05 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:05 مساءاً بتوقيت قطر.

8:05 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

9:05 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة كاس الابطال الدولية في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD1"



تقام المباراة فى العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وهمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، على استاد ملعب بنك أمريكا، ضمن مباريات بطولة كاس الابطال الدولية، ومن المتوقع أن يدفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي بالدولي المصري ونجم الفريق محمد صلاح في المباراة منذ البداية.



موعد مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند بث مباشر.. مباشرة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند.. كورة اون لاين اليوم 21/7/2018 يلا شوت حصري كورة اون لاين ماتش لايف مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند.. يلا شوت مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الثلاثاء بدون تقطيع يوتيوب رابط كورة لايف.



التشكيلة المتوقعة لكلوب في مباراة ليفربول في البطولة الدولية التشكيل | 4-3-3



حارس المرمي : أليسون



الدفاع : آندرو روبرتسون - فيرجل فان دايك - ديان لوفرين - ترينت أليكساندر أرنولد



خط الوسط : جيمس ميلنر - جوردان هندرسون- أوكسلاد تشامبرلين



الهجوم : ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو - محمد صلاح



التشكيلة المتوقعة لبروسيا دورتموند أمام ليفربول التشكيل | 3-4-1-2



حارس المرمي : رومان بوركي



الدفاع : مارسيل شميلزر - مانويل أكانجي - ووكاش بيشتشيك



الخط الوسط : رافاييل جيريرو - نوري شاهين - جوليان فيجل - كريستيان بوليسيتش



آندريه شورله



الهجوم : جادون سانشو - ماركو رويس



يلا شوت | مشاهدة ليفربول وبوروسيا دورتموند بث مباشر عبر يوتيوب | اون لاين | لايف

