ياسمين رئيس تشارك في "تحدي كيكي" بتوقيع دينا الشربيني (فيديو)
الأحد 22/يوليه/2018 - 05:13 ص
سارة إبراهيم
شاركت الفنانة ياسمين رئيس، في "تحدي كيكي" لمهارات الرقص، والمنتشر مؤخرًا في العالم العربي بمشاركة الكثير من الشباب والشخصيات العامة، بعد شهرته عالميًا.
حيث نشرت "رئيس" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء رقصها على أغنية "ساعات بشتاق" للفنان محمد فؤاد، معلقة بأن الفنانة دينا الشربيني هي من قامت بالتصوير.
وتقوم فكرة التحدي على الهبوط من السيارة أثناء سيرها والرقص بجانبها، وقد قوبل التحدي بنوع من الهجوم بعدما رصد عدد من الحوادث التي تعرض لها الشباب أثناء قيامهم به.
حيث نشرت "رئيس" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء رقصها على أغنية "ساعات بشتاق" للفنان محمد فؤاد، معلقة بأن الفنانة دينا الشربيني هي من قامت بالتصوير.
وتقوم فكرة التحدي على الهبوط من السيارة أثناء سيرها والرقص بجانبها، وقد قوبل التحدي بنوع من الهجوم بعدما رصد عدد من الحوادث التي تعرض لها الشباب أثناء قيامهم به.
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